Hafik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Haberler

Hafik ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra Hafik Spor Salonu'nda devam eden tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hafik Gençlik ve Spor Müdürü Yahya Yıldırım, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra Wushu Milli Takımı Başantrenörü Salih Urhan yönetiminde dünyada ve Türkiye'de derece kazanmış genç sporcular gösteriler sundu.

Hafik Kaymakamı Kadir Algın, okul sporları faaliyetleri kapsamında yapılan Bilek Güreşi Gençler (B) Türkiye Şampiyonası'nda sol kolda Türkiye birincisi olan Halishan Soğancıoğlu'na ve diğer sporculara başarılar diledi.

Halk oyunları gösterisi ve kız öğrencilerin bilek güreşi ilgiyle izlendi.

Çeşitli branşlarda dereceye giren öğren öğrencilere Kaymakam Algın, Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu ve ilçe protokolü tarafından hediyeler verildi.