Hafik Halk Eğitim Merkezi el emeği ürünler sergisi açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hafik Halk Eğitim Merkezi el emeği ürünler sergisi açtı

AA - Muzaffer Akyüz - Güncel
 - Güncelleme:
Hafik Halk Eğitim Merkezi el emeği ürünler sergisi açtı

Sivas'ın Hafik ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen el emeği, göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen el emeği, göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Hafik Kadınlar Kültür Merkezi'ndeki düzenlen serginin açılışında, öğrencilerden oluşan mehter takımı ve halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Polat, yaptığı konuşmada, kursiyerlere ortaya çıkardıkları eserler için teşekkür etti.

Öğrenmenin hayat boyu devam ettiğini belirten Polat, "Kursiyerlerimizin kendilerine bir hobi veya gelir imkanı sağlayacak bir uğraşı olmasını hedefledik. Çeşitli kurslarda hazırlanan eserler, bu sergide bir hafta süreyle sergilenecek." dedi.

Konuşmaların ardından, serginin açılış kurdelesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Vahit Yıldız, İl Genel Meclis Üyesi Yusuf Yüksel Yıldız, AK Parti Hafik İlçe Başkanı Habib Görler tarafından kesildi.

AA / Muzaffer Akyüz - Güncel

Hisarcık Sivas Hafik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title