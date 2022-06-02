Hafik Halk Eğitim Merkezi el emeği ürünler sergisi açtı - Haberler

Sivas'ın Hafik ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen el emeği, göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Hafik Kadınlar Kültür Merkezi'ndeki düzenlen serginin açılışında, öğrencilerden oluşan mehter takımı ve halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Polat, yaptığı konuşmada, kursiyerlere ortaya çıkardıkları eserler için teşekkür etti.

Öğrenmenin hayat boyu devam ettiğini belirten Polat, "Kursiyerlerimizin kendilerine bir hobi veya gelir imkanı sağlayacak bir uğraşı olmasını hedefledik. Çeşitli kurslarda hazırlanan eserler, bu sergide bir hafta süreyle sergilenecek." dedi.

Konuşmaların ardından, serginin açılış kurdelesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Vahit Yıldız, İl Genel Meclis Üyesi Yusuf Yüksel Yıldız, AK Parti Hafik İlçe Başkanı Habib Görler tarafından kesildi.