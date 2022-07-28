Hafif ticari araç, su kanalına devrildi: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hafif ticari araç, su kanalına devrildi: 1 yaralı

Hafif ticari araç, su kanalına devrildi: 1 yaralı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, hafif ticari araç su kanalına devrildi.

 - Güncelleme:

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, hafif ticari araç su kanalına devrildi. Araçtaki 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tavşanlı-Harmancık kara yolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Yavuz G. yönetimindeki 28 ABD 957 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle su kanalına devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan araçtaki Murat E., ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Güncel

Tavşanlı Tragger su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title