Hafif ticari araç, su kanalına devrildi: 1 yaralı KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, hafif ticari araç su kanalına devrildi. KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, hafif ticari araç su kanalına devrildi. Araçtaki 1 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Tavşanlı-Harmancık kara yolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Yavuz G. yönetimindeki 28 ABD 957 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle su kanalına devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan araçtaki Murat E., ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen Tavşanlı Tragger su Güncel Haberler

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