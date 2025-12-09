Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki sürücü Kerim D. (21) ile arkasındaki Emrullah Ö. (19) yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Büyükkolpınar Mahallesi Anadolu Bulvarı ile Şehit Can Şencan Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi Bekir Ş.'nin (35) kullandığı 55 JG 961 plakalı hafif ticari araç ile Kerim D. kontrolündeki 55 AIU 590 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, Kerim D. ile arkasındaki Emrullah Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.