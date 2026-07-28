İslahiye'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücü Ali S. (31) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Cevdetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet F. (21) yönetimindeki 27 ALV 275 plakalı hafif ticari araç ile Ali S.'nin kullandığı 27 AVN 435 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Ali S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı