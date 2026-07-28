Haberler

İslahiye'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İslahiye'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Ali S. (31) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücü Ali S. (31) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Cevdetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet F. (21) yönetimindeki 27 ALV 275 plakalı hafif ticari araç ile Ali S.'nin kullandığı 27 AVN 435 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Ali S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap ve Haluk Levent için ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Leao'dan milyonların beklediği cevap geldi
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı

Kahreden olay! Ölen 14, öldüren 15 yaşında
İstanbul'da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı

115 kilo hammadde ele geçirildi: Tonlarca kilo üreteceklerdi
Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar! Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi

Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi
Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı

Herkes alacak cinayeti sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor

Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor