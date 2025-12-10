Haberler

Hadrianopolis'te milattan sonra 4'üncü yüzyıla ait saray kalıntısı ortaya çıkarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde, 4. yüzyıla ait saray kalıntısı ve mozaikler gün yüzüne çıkarıldı. Arkeolog Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, mozaikteki tavus kuşları ve geometrik motifler hakkında bilgi verdi.

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesindeki Karadeniz'in Zeugması olarak bilinen Hadrianopolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, milattan sonra 4'üncü yüzyıla ait saray kalıntısı gün yüzüne çıkarıldı.

Eskipazar ilçesi Budaklar köyünde milattan önce 1'inci yüzyılda kurulduğu ve milattan sonra 8'inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianapolis Antik Kenti'nde arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında yürütülen çalışmalarda son olarak milattan sonra 4'üncü yüzyıla ait saray kalıntısı gün yüzüne çıkarıldı.

Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, 2025 yılı içerisinde 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında iç kale bölümüne yoğunlaştıklarını ve iç kalenin önünde geniş bir alanı kapsayan odadan oluşan kabul salonu ortaya çıktığını belirterek, "İç kale olarak adlandırdığımız bölgede yoğunlaştık. İç kalenin hemen önünde yapmış olduğumuz çalışmalarda geniş bir alanı kapsayan odadan oluşan bir bölüm ortaya çıktı. Bu odanın zemininin mozaikle süslendiğini gördük. Buranın bir kabul salonu olduğunu tespit ettik. Tabii ki bu kabul salonu Hadrianopolis'te aslında bir saray kalıntısının bir bölümünün olduğunu bize gösterdi. Bölge için çok önemli bir buluntu olduğunu söyleyebiliriz. Mozaik süslemelerde literatürde olmayan bazı motiflerin de olduğunu belirtebiliriz" diye konuştu.

İNSAN FİGÜRÜ DE VAR

Doç. Dr. Çelikbaş, mozaiklerde genel olarak geometrik motifleri gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Mozaikli alanın tam merkezinde ise tavus kuşu yer almakta. İki tavus kuşu antitetik duruşla ortalarında bir su kabı ve su kabından su içerken görülmekte. Mozaiklerde yer yer noksanlar var ama önemli noksanlar değil. Mozaiğin yüzde seksenlik bölümü günümüze sağlam olarak ulaşabilmiş. Literatürde olmayan desenler de ortaya çıktı burada. Mozaiklerde şu ana kadar tespit ettiğimiz dalgalı kurdele motifi var. Sekiz kollu yıldız merkezde işlenmiş ve bu sekiz kollu yıldızın tam ortasına da antitetik duruşlu tavus kuşları sahnelenmiş. Çeşitli geometrik motifler işlenmiş burada. Süleyman düğümleri var panolar içerisinde. Burada gerçekten mozaikler halı deseni gibi işlenmiş. Canlılığını koruyarak günümüze ulaşmış. Şu anda mozaiklerin üstlerini geçici korumaya da alacağız. Bu yılın sonuna kadar ziyaretçilerimizin görebileceği bir şekilde teşhire açacağız. Mozaiklerde ayrıca bir insan figürü de tespit ettik ama bu figürün büyük bir bölümü günümüze noksan olarak ulaşmış. Bu figürün mitolojik ya da bir dini motif olup olmadığı konusunda net bir bilgiye sahip değiliz."

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Fed'in faiz kararıyla birlikte altın ve euro rekor kırdı

ABD'den gelen kararla piyasalar rekor kırdı
Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmalar şiddetlendi

Komşu ülkelerin çatışması şiddetlendi! Hava harekatı an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
title