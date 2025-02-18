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Hadise, Bursa'da Konser Verdi

Hadise, Bursa'da Konser Verdi
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Şarkıcı Hadise, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği konserle Bursa'da müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Sahne performansı ve sevilen şarkılarla dolu repertuarı dikkat çekti.

Şarkıcı Hadise, Bursa'da konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, müzikseverler ilgi gösterdi.

Hadise sevilen şarkılarından oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Sahneye dansçı gurubuyla çıkan şarkıcı, gecenin sonunda dansçılarıyla hayranlarını selamladı.???????

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel
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