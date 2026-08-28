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Hadımköy'de dehşet: Kadın araçlara taş fırlattı

Hadımköy'de dehşet: Kadın araçlara taş fırlattı
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Hadımköy-Sazlıbosna Yolu'nda bir kadın, yol kenarından aldığı taşları seyir halindeki araçlara fırlattı. Bazı araçlar zarar görürken, kadının saldırısı cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayı kontrol altına aldı, kadının neden taş fırlattığı araştırılıyor.

HADIMKÖY-Sazlıbosna Yolu'nda bir kadın, yol kenarından aldığı taşları seyir halindeki araçlara fırlattı. Bazı araçların zarar gördüğü olayda, sürücüler ve çevrede bulunanlar duruma tepki gösterdi. Kadının arçalara taş attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Hadımköy-Sazlıbosna Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın, yol kenarından aldığı taşları araçlara fırlatmaya başladı. Sürücüler, taşların isabet etmemesi için araçlarını manevra yaparak yoldan uzaklaştırmaya çalıştı. Olayda, bazı araçlar zarar gördü. Aracı taşlardan zarar gören bir kişi, müdahale ettiği kadını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen araçlar korna çalarak, çevredekiler ise duruma tepki göstererek kadını durdurmaya çalıştı.

YOLDAN ALDIĞI TAŞLARI ARAÇLARA ATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle olay kontrol altına alınırken, kadının araçlara neden taş fırlattığı henüz belirlenemedi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kadının araçlara taş attığı anlar ve çevrede yaşanan hareketlilik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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