Hadımköy'de Film Platosunda Yangın Çıktı
ARNAVUTKÖY, Hadımköy'de bulunan film platosunda yangın çıktı. Yangının ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Hadımköy'de Yassıören Mahallesi bulunan film platosunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
ARNAVUTKÖY, Hadımköy'de bulunan film platosunda yangın çıktı. Yangının ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Hadımköy'de Yassıören Mahallesi bulunan film platosunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.