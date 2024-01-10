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Hadımköy'de Film Platosunda Yangın Çıktı

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ARNAVUTKÖY, Hadımköy'de bulunan film platosunda yangın çıktı. Yangının ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Hadımköy'de Yassıören Mahallesi bulunan film platosunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

ARNAVUTKÖY, Hadımköy'de bulunan film platosunda yangın çıktı. Yangının ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Hadımköy'de Yassıören Mahallesi bulunan film platosunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hadımköy İtfaiye İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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