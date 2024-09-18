Hadim'de Terlikleri Tilki Çalıyor

KONYA'nın Hadim ilçesinde bahçeli evlerin önünde duran terlik ve ayakkabılardan tekinin kaybolmasının nedeninin tikli olduğu ortaya çıktı. Tilkinin bir evin önünde duran terliğin tekinin alıp gitme anı ise cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Hadim ilçesi Gezlevi Mahallesinde son günlerde bahçeli evlerin önünde duran ayakkabı ve terliklerin teki kaybolmaya başladı. Ayakkabı ve terlikleri çalınan mahalle sakinleri ise bunu, mahallede oynayan çocukların yapmış olabileceğini düşündü. Bu sırada aynı mahallede oturan Yunus Bircan, sabah uyandığında dağlık alandan bir tilkinin evine doğru geldiğini gördü. Eve gelen tilki, evin duran bir çift terlikten tekini alıp, uzaklaştı. Bircan da o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

(Haber: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, DHA)