Haberler

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadaş Partisi liderliğine Yusuf Cabirin seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadaş Partisi'nde liderlik değişikliği oldu. Eymen Avde'nin yerine Yusuf Cabirin parti liderliğine seçildi. Bu gelişmenin, dört partinin Ortak Liste ile seçimlere girme müzakerelerini canlandırabileceği belirtiliyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadaş Partisi'nin liderliğine görevi bırakacağını duyuran Milletvekili Eymen Avde'nin yerine Yusuf Cabirin seçildi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, bu yıl yapılacak genel seçimler öncesi sol eğilimli Hadaş'ın yeni liderini belirlemek için bugün parti içi ön seçim yapıldığı belirtildi.

Seçimde Eymen Avde'nin yerine Cabirin'in yeni lider olarak seçildiği kaydedildi.

İsrail basını, Cabirin'in Hadaş liderliğine seçilmesinin İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden dört partinin "Ortak Liste" ile seçimlere girmesi için yürütülen ancak tıkanan müzakereleri yeniden canlandırabileceğini aktardı.

Hukukçu ve insan hakları aktivisti kimliğiyle de tanınan Cabirin, İsrail Meclisi'nde 2015 ile 2021 yılları arasında milletvekilliği görevini yürütmüştü.

Hadaş liderliğini Cabirin'e devreden Milletvekili Eymen Avde daha önce parti liderliğine aday olmayacağını duyurmuştu.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden dört partinin lideri, bu yıl yapılacak genel seçimlere "Ortak Liste" ile girmek için ocak ayında ön anlaşma imzalamıştı.

İsrail'de 2019 yılında yapılan seçimlerde Hadaş, Balad, Ta'al ve Ra'am partilerinin bir araya gelerek kurduğu Ortak Liste, 13 sandalye çıkararak 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nin en büyük üçüncü grubu olmayı başarmıştı.

Ortak Liste bir sonraki yıl yapılan erken seçimlerde ise milletvekili sayısını 15'e çıkarmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Mauro Icardi'den paylaşım: Teşekkürler Galatasaray

Icardi'den veda gibi paylaşım

Icardi ile görüşmeler başlıyor! Taraftara bir de müjdeli haber geldi

Icardi'de büyük müjde!
Dursun Özbek, yıldız ismi için tok satıcı: 100 milyon Euro'ya bile satmam

''100 milyon Euro'ya bile satmam!''
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Tayland'da hemzemin geçit faciası: 8 ölü

Dehşet anları! Önüne ne kattıysa ezdi geçti
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar