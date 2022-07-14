Hacılar Hazreti Peygamber'e kucak açan şehirde (2)
AA - Mesut Tankulu - Güncel
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Mescid-i Nebevi'den detay görüntüler Ravza-i Mutahhara görüntüleri Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet görüntüleri Mescid-i Nebevi'den timelapse görüntüsü MEDİNE - Hac görevini yerine getirmelerinin ardından Mekke'ye veda eden...
Mescid-i Nebevi'den detay görüntüler
Ravza-i Mutahhara görüntüleri
Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet görüntüleri
Mescid-i Nebevi'den timelapse görüntüsü MEDİNE - Hac görevini yerine getirmelerinin ardından Mekke'ye veda eden hacıların, hicrette Hazreti Muhammed'e kucak açan Medine'ye gelişleri sürdü.
AA / Mesut Tankulu - Güncel