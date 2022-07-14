Hacılar Hazreti Peygamber'e kucak açan şehirde (2) - Haberler

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Hacılar Hazreti Peygamber'e kucak açan şehirde (2)

AA - Mesut Tankulu - Güncel
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Mescid-i Nebevi'den detay görüntüler Ravza-i Mutahhara görüntüleri Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet görüntüleri Mescid-i Nebevi'den timelapse görüntüsü MEDİNE - Hac görevini yerine getirmelerinin ardından Mekke'ye veda eden...

Mescid-i Nebevi'den detay görüntüler

Ravza-i Mutahhara görüntüleri

Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet görüntüleri

Mescid-i Nebevi'den timelapse görüntüsü MEDİNE - Hac görevini yerine getirmelerinin ardından Mekke'ye veda eden hacıların, hicrette Hazreti Muhammed'e kucak açan Medine'ye gelişleri sürdü.

AA / Mesut Tankulu - Güncel

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