Hacılar Hazreti Peygamber'e kucak açan şehirde (2) Mescid-i Nebevi'den detay görüntüler Ravza-i Mutahhara görüntüleri Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet görüntüleri Mescid-i Nebevi'den timelapse görüntüsü MEDİNE - Hac görevini yerine getirmelerinin ardından Mekke'ye veda eden... Mescid-i Nebevi'den detay görüntüler Ravza-i Mutahhara görüntüleri Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet görüntüleri Mescid-i Nebevi'den timelapse görüntüsü MEDİNE - Hac görevini yerine getirmelerinin ardından Mekke'ye veda eden hacıların, hicrette Hazreti Muhammed'e kucak açan Medine'ye gelişleri sürdü. AA / Mesut Tankulu - Güncel Mekke Güncel Haberler

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