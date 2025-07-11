Hacılar'da Yeni Parke Yol Çalışmaları İncelendi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 17 bin 500 metrekarelik alanda gerçekleştirilen kilitli parke yol yapım çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdoğan, Yediağaç Mahallesi Ataman ve Gizir Sokak'ta yaklaşık 17 bin 500 metrekarelik alanda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, ulaşım konforunu artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yapılan hizmetlerin sürdüğünü ifade etti.

İlçede altyapı ve üstyapı çalışmalarının planlı şekilde devam ettiğini belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Amacımız hemşehrilerimize daha güvenli, daha modern ulaşım imkanı sunmak. Hacılar'ı adım adım yeniliyor, geleceğe taşıyoruz. Bu çalışmalarla mahallelerimiz sadece fiziksel anlamda değil, aynı zamanda estetik olarak da güzelleşiyor. Altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan sosyal donatılara kadar her alanda güçlü bir hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz."

Özdoğan, çalışmalarda emeği geçen teknik ekiplere de teşekkür etti.