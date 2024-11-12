Hacılar Belediyesi'nden Komşu İllere İş Birliği Toplantısı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, komşu ilçeler Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar'ın belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Belediyesinde Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan'ın da katıldığı toplantıda, ilçelerin geleceğini güçlendirecek projeler ve ortak çalışmalar değerlendirildi.

Başkan Özdoğan, Kayseri'nin tüm ilçeleriyle dayanışma ve koordinasyon içinde hareket etmenin önemine değinerek, "Kayseri'nin ilçelerinin güçlü iş birliği ile daha da gelişeceğine inanıyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için ilçelerimize ve şehrimize değer katacak projeleri hayata geçirmek adına azimle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hacılar, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar gibi komşu ilçelerin iş birliği içinde hareket etmesinin bölgeye dinamizm kazandıracağını ve vatandaşlara daha geniş hizmet imkanı sunacağını belirten Özdoğan, ortak çalışmaların yaratacağı sinerjiye dikkati çekti.