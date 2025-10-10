Haberler

Hacıbektaş'ta Horasan Erenleri Cemevi Külliyesi Açılıyor

Hacıbektaş'ta Horasan Erenleri Cemevi Külliyesi Açılıyor
Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hibe edilen arsaya inşa edilen Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi, yarın düzenlenecek törenle açılacak. Külliye, çeşitli sosyal alanlarıyla 12 ay boyunca hizmet verecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna hibe edilen, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki arsaya yapılan Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi, yarın düzenlenecek törenle açılacak.

Bahçeli'nin bağışladığı, Hacıbektaş ilçesi Bala Mahallesi Dedebağ mevkisindeki yaklaşık 6 dönümlük arsada temeli 2 Eylül 2023'te atılan külliyede açılış öncesi hazırlıklar hız kazandı.

İnşası yaklaşık iki yılda tamamlanan külliye, Hoca Ahmet Yesevi'nin "Dört kapı, kırk makam" felsefesi doğrultusunda oluşturulan projeyle hayata geçirildi.

"Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" üçlemesine atfen üç ayrı kapalı alana sahip binanın, 307 metrekarelik orta alanı cemevi olarak kullanılacak.

Horasan Erenleri Cemevi Külliyesi'nde 50 araçlık kapalı, 15 araçlık açık otopark, 160 kişilik çok amaçlı toplantı salonu, fuaye alanı, dede odası, sohbet odası, yemek salonu, sanayi tipi mutfak, kurban kesim alanı, gasilhane, morg ve misafirhane, 50 yatak kapasiteli 22 misafir odası ve 2 atölye bulunuyor. Külliye, 12 ay boyunca hizmet verecek.

İlk etabı tamamlanan külliyede ikinci etap kapsamında iç dizayn ve çevre düzenleme çalışmalarının da iki ay içinde tamamlanacağı öğrenildi.

Yarın gerçekleştirilecek açılışa MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin de katılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
