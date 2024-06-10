Hacı adayları Kabe çevresinde alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşıyor

Türkiye'den 85 bine yakın hacı adayının bulunduğu kutsal topraklarda, Kabe çevresindeki alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Hacı adayları daha çok seccadeler, renkli tespihler, akik kaplı asalar, inciler, gümüş takılar ve kokulara ilgi gösteriyor. Hediyelik eşyaların fiyatları, kalitesine göre 100 liradan 30 bin liraya kadar değişiyor.

Öte yandan, sıcaklıkların 45 dereceye ulaştığı Mekke'de hacı adayları ibadetlerini sürdürüyor. Mescid-i Haram'a gelen hacı adayları namaz kılıyor, tavaf yapıyor ve dua ediyor. Sıcaktan korunmak için bazı hacı adayları şemsiye kullanırken, vantilatör ve klimalar hacı adaylarının serinlemesine katkı sağlıyor.