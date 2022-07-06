Hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor Mescid-i Haram'daki hacılardan detaylar Safa Merve arasında say yapan hacılar Dua eden ve Kuran-ı Kerim okuyan hacılardan detaylar MEKKE - Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine... Mescid-i Haram'daki hacılardan detaylar Safa Merve arasında say yapan hacılar Dua eden ve Kuran-ı Kerim okuyan hacılardan detaylar MEKKE - Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor. AA / Mesut Tankulu - Güncel Suudi Arabistan Kuran-ı Kerim Güncel Haberler

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