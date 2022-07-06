Hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor
AA - Mesut Tankulu - Güncel
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Mescid-i Haram'daki hacılardan detaylar Safa Merve arasında say yapan hacılar Dua eden ve Kuran-ı Kerim okuyan hacılardan detaylar MEKKE - Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine...
Mescid-i Haram'daki hacılardan detaylar
Safa Merve arasında say yapan hacılar
Dua eden ve Kuran-ı Kerim okuyan hacılardan detaylar MEKKE - Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor.
AA / Mesut Tankulu - Güncel