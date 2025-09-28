Hacı Abdullah Halife'yi Anma Etkinliği Yağlıdere'de Gerçekleşti

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, Yavuz Sultan Selim'in Trabzon Valiliği sırasında hocalığını yaptığı belirtilen Hacı Abdullah Halife'yi anma etkinliği gerçekleştirildi.

Tuğlacık Mahallesi Kültür Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği ile Tekke Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneğince, Tuğlacık Mahallesi'nde anma töreni yapıldı.

Tekke köyünde devam eden etkinlikte konuşan Yağlıdere Kaymakam Vekili Ahmet Kavanoz, belde ve köy sakinleriyle herkesin bu anma programına sahip çıktığını belirterek, bu şekilde de güzel bir program icra edildiğini vurguladı.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ise tarihini ve kültürünü bilmeyenin gelecek nesillere de örnek olamayacağını belirtti.

Tuğlacık Mahallesi Kültür Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Hasan Öztürk de Hacı Abdullah Halife'nin aynı zamanda toplumsal birliğin, dayanışmanın ve ahlaki değerlerin sembolü olduğunu kaydetti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahilerin okunduğu programda, mehteran takımı gösteri sundu.