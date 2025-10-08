Haberler

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası'ndan Anma Konseri

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası'ndan Anma Konseri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, şef Hikmet Şimşek'i ölümünün 24. yılında andığı yeni sanat sezonunun ilk konserinde trompet sanatçısı Cem Sevgi ve viyolonsel sanatçısı Yusuf Çelik'i ağırladı. Konserde genç besteci Cem Esen'in eserinin ilk seslendirilişi yapıldı ve Beethoven'ın 3. Senfonisi dinleyicilere sunuldu.

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, ölümünün 24. yılında şef Hikmet Şimşek'i andığı yeni sanat sezonunun ilk konserinde, trompet sanatçısı Cem Sevgi ve viyolonsel sanatçısı Yusuf Çelik'i ağırladı.

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, 2025-2026 sanat sezonunun ilk konserini Ankara Devlet Konservatuarı Konser Salonu'nda şef Rengim Gökmen yönetiminde gerçekleştirdi.

Konserin birinci bölümünde viyolonsel sanatçısı Yusuf Çelik ve trompet sanatçısı Cem Sevgi, 28 yaşındaki genç besteci Cem Esen'in, viyolonsel ve trompet için konçerto formunda yazdığı eserin ilk seslendirilişini yaptı.

Dinleyiciler sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladı.

Konserin ikinci bölümde ise orkestra Ludwig van Beethoven'ın 1803–1804 yıllarında kaleme aldığı ve klasik senfoni türünü köklü bir biçimde dönüştüren eser olarak kabul edilen "3. Senfonisi"yi dinleyicilere sundu.

Vefatının 24. yılında şef Hikmet Şimşek'in de anıldığı konseri, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler dinledi.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu kararı

Avrupa ülkesinden İsrail'e silah ambargosu kararı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 19 ünlü serbest

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonunda karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon oldu

3-2'lik nefesleri kesen maç! Şampiyon belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.