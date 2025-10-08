Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası'ndan Anma Konseri

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, ölümünün 24. yılında şef Hikmet Şimşek'i andığı yeni sanat sezonunun ilk konserinde, trompet sanatçısı Cem Sevgi ve viyolonsel sanatçısı Yusuf Çelik'i ağırladı.

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, 2025-2026 sanat sezonunun ilk konserini Ankara Devlet Konservatuarı Konser Salonu'nda şef Rengim Gökmen yönetiminde gerçekleştirdi.

Konserin birinci bölümünde viyolonsel sanatçısı Yusuf Çelik ve trompet sanatçısı Cem Sevgi, 28 yaşındaki genç besteci Cem Esen'in, viyolonsel ve trompet için konçerto formunda yazdığı eserin ilk seslendirilişini yaptı.

Dinleyiciler sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladı.

Konserin ikinci bölümde ise orkestra Ludwig van Beethoven'ın 1803–1804 yıllarında kaleme aldığı ve klasik senfoni türünü köklü bir biçimde dönüştüren eser olarak kabul edilen "3. Senfonisi"yi dinleyicilere sundu.

Vefatının 24. yılında şef Hikmet Şimşek'in de anıldığı konseri, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler dinledi.