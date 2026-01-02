Hacettepeli öğrencilerden ödüllü afetler için yapay zeka destekli dron filosu projesi

HACETTEPE Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği öğrencileri, şehirlerin dijital ikizlerinin oluşturulup, afetlerde hasar ve canlı tespiti ile kesintisiz iletişim sağlanmasını hedefleyen yapay zeka destekli otonom dron filosu projesi tasarladı. 'NEFES' isimli proje, 'Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Fikir Yarışması'nda 'En Gelişime Açık Proje' ödülünü kazandı.

Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği öğrencileri Vehbi Berke Atabey, İbrahim Utku Göker, Ali Emre Arar ve İsmail Efe Karaaslan'nın tasarladığı proje ile şehirlerin dijital ikizleri oluşturularak, riskli yapıların önceden tespit edilmesi hedefleniyor. Ayrıca şehirlerin afet öncesi haritalarının uydu verileriyle sisteme işlenmesi, afet anında bölgenin otonom dron sürüsüyle hızla taranarak, yıkım ve hasarın tespit edilmesi amaçlanıyor. Geliştirilecek sensör füzyonu teknolojisiyle enkaz altında canlı tespitinin milimetrik hassasiyetle yapılması, iletişim altyapısının çöktüğü durumlarda da 'Umut Köprüsü' modülüyle havadan mesh tabanlı sistem (cihazların tek bir merkez; baz istasyonu, ana yönlendirici olmadan birbirleriyle doğrudan bağlantı kurarak ağ oluşturduğu bir sistemdir) ile Wi-Fi ağı kurularak, kesintisiz iletişim sağlanması da hedefleniyor. Ayrıca 'Hayat Hattı' adı verilen insansız kara aracı (İKA) sayesinde lojistik destek ve dronların batarya değişiminin otonom hale getirilerek operasyonun insan müdahalesine gerek kalmadan 7/24 sürdürülmesi öngörülüyor.

'NEFES' isimli proje Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) tarafından 3'üncüsü düzenlenen 'Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Fikir Yarışması'nda 'En Gelişime Açık Proje' ödülü aldı.

'DEPREM ANINDA NEFES OLMAK İSTİYORUZ'

3'üncü sınıf öğrencisi Vehbi Berke Atabey, deprem gibi afetlerde insanlara nefes olabilmeyi amaçladıklarını söyledi. Atabey, "Biz aslında dronlarda uydu görüntüleriyle kıyaslayıp, anlık bir hasar analizi yaparak, bir tahmin kestiriyoruz. Daha sonra dronların aşağı inmesini sağlayarak, o an enkaz altında bir insan var mı bunun tahminini sağlamak istiyoruz. Böylece tahmini olarak insanların nerede olabileceğini kestirip, ona göre müdahale etmesini sağlamak istiyoruz insan gücünün. Biz afet anında bir şehri hızlıca bölüp taramak istiyoruz. Merkez üssü belirlendikten sonra bir şehrin 1 saat içinde yarısından fazlasını taramak istiyoruz. Dronların geri gelip, şarj olup tekrar gitmesini de hedefliyoruz" dedi.

'GELİŞTİRMEYE EN AÇIK FİKİR ÖDÜLÜNÜ ALDIK'

Atabey, dronların birbiriyle iletişime geçerek boşta kalan alanları da hızlıca taramayı hedeflediklerini de anlatarak, "Gerekirse birkaç defa üst üste tekrar aynı yerlerden geçip emin olmalarını istiyoruz. 'Hayat Hattı' ile ise deprem anında acil ihtiyaç durumunda mesela su gibi, temel besinler gibi veyahut yara bandı gibi ufak ihtiyaçları eğer enkaz kapattıysa yolu, dronlara takılarak, dronlar tarafından insanlara ulaştırılmasını hedefliyoruz. Biz Ulaştırma Bakanlığı'nın düzenlediği yarışmada 'Geliştirmeye En Açık Fikir' ödülünü aldık havacılık kategorisinde. Bunu gerçek hayata geçirmek istiyoruz. Yazılım kısmında belirli bir yere geldik ve halen de geliştirmeye devam ediyoruz. İşi simülasyon kısmında da tasarlamaya başladık. Ama bunu aynı zamanda gerçek hayatta da geliştirmek istiyoruz. Projemiz desteklenirse iyi bir yere ulaşacağını ve gelecekte kullanabileceğini, insanların hayatına dokunabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

3'üncü sınıf öğrencisi Ali Emre Arar ise, TEKNOFEST 2025'e 'havacılıkta yapay zeka' projesiyle katıldıklarını ve bu proje kapsamında da 'en yenilikçi yazılım' ödülünü aldıklarını belirterek, bu proje kapsamında acil müdahale hizmetlerinde hizmetin süresini kısaltmayı hedeflediklerini söyledi.