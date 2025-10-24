Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Aldı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Standardları Enstitüsünden (TSE) Kalite Yönetim Sistemi Belgesi aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hacettepe Üniversitesi'nde ilk kez ve tek olarak Eğitim Fakültesi, 2021 yılından itibaren uygulamaya koyduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları sonucunda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.

Belgelendirilmeye ilişkin yapılan törene, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin, Hacettepe Üniversitesi senatörleri ve TSE yetkilileri katıldı.

"IQNET sertifikası ile uluslararası düzeyde tescillenmiştir"

TSE Başkanı Şahin törendeki konuşmasında, "Üniversitelerin kalite yolculuğuna verilen destekler stratejik öncelik taşıyor. Kaliteli bir yönetim sistemi yalnızca kurum iç işleyişini değil, toplumla kurulan ilişkiyi de dönüştürür. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi bu alanda örnek bir vizyon ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Rektör Güran da, TSE tarafından gerçekleştirilen belgelendirme sürecinin Eğitim Fakültesi'nin kalite yönetimi alanındaki kararlılığını tescillediğini ifade etti.

Eğitim Fakültesi Dekanı Erçetin ise TSE'ye ve fakülte çalışanlarına teşekkür ederek, "Kalite yönetimi alanındaki bu önemli başarı, sistemin 34 ülke tarafından tanındığı IQNET sertifikası ile de uluslararası düzeyde tescillenmiştir. Bu gelişme, fakültemizin kalite kültürünü kurumsallaştırma ve sürekli iyileştirme anlayışını güçlendirmiştir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TSE Başkanı Şahin, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erçetin'e belgeyi takdim etti.