Hacettepe Üniversitesi 89. Yılını Özel Konserle Kutladı
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, 89. kuruluş yıl dönümünü Hacettepe Senfoni Orkestrası'nın verdiği özel bir konserle kutladı. Etkinlikte Beethoven'ın eserleri ve Mehmet Korhan Ilgar'ın senfonik şiiri seslendirildi.
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Ankara Devlet Konservatuvarı'nın 89. kuruluş yıl dönümü, Hacettepe Senfoni Orkestrası'nın verdiği özel konserle kutlandı.
Cenap And Müzik Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen etkinlik, Büyük Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Orkestra, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Rengim Gökmen yönetiminde sahne alırken, orkestranın başkemancılığını Burcu Zorlu üstlendi.
Gecenin solistleri kemanda Elvin Hoxha Ganiyev, viyolonselde Umut Sağlam ve piyanoda Cem Esen oldu. Sanatçılar, Ludwig van Beethoven'ın "Üçlü Konçertosu" ile "5. Senfoni" eserlerini seslendirdi.
Mehmet Korhan Ilgar'ın "Mirasın İzinde" başlıklı senfonik şiiri de salondakilerden beğeni topladı.