Hacettepe Hastanesi'nde Yangın Paniği

ANKARA'da Hacettepe Hastanesi Çocuk Acil Bölümü binasının eksi 1'inci katındaki kesintisiz güç kaynağı (UPS) odasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Altındağ ilçesindeki Hacettepe Hastanesi Çocuk Acil Bölümü Eksi 1'inci kattaki UPS odasında saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Hastanede paniğe neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.