Hac Vizesi Olmadan Kutsal Topraklara Giriş Yasak

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan makamlarının hac vizesi olmayanların hacca gitmesine izin vermeyeceğini belirtti.

Bircan, AA muhabirine, 2025 hac organizasyonu kapsamındaki çalışmaları geçen yıl ağustos ayından itibaren başlattıklarını söyledi.

İlk defa hacca başvuranların kayıtlarını aldıklarını ve kura sistemiyle kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını belirlediklerini anımsatan Bircan, hacı adaylarına rehberlik edecek kafile görevlilerini de belirleyerek hazırlıkları büyük oranda bitirdiklerini anlattı.

İlk hac kafilesini 29 Nisan'da İstanbul'dan yollayacaklarını bildiren Bircan, hacı adaylarının kutsal topraklara yönelik hazırlık yapmalarının ve hacca yönelik eğitimlerini almalarının çok önemli olduğunu vurguladı.

Hac hazırlıklarını Türkiye'de olduğu gibi Suudi Arabistan'da da sürdürdüklerini ifade eden Bircan, "Hacılarımızın konaklayacağı otellerin planlanması, yemek hizmetlerinin yapılacağı yerlerin belirlenmesi, Mekke ve Medine arasında yolcu taşıyacak otobüslerin kiralanması, hacı adaylarının ziyaret yapacağı kutsal beldelerin planlaması yapıldı. Arafat'taki çadırların kurulumu bitti. Her şey hazır." diye konuştu.

"Hac vizesi olmayanların Arafat'a çıkması engellenecek"

Hac ibadetinin belli bir zaman ve mekanda gerçekleşmesi dolayısıyla talepte bulunan herkesin aynı anda hac yapmasının mümkün olmadığının altını çizen Bircan, şöyle devam etti:

"Kabe'de tavaf yapılacak yer belli. Arafat Meydanı denilen yer sınırlı. Zaten bunun sınırını Peygamber Efendimiz çizmiştir. Dolayısıyla bu alanlar kısıtlı olduğu için dünyadaki Müslümanların talepleri için kota belirleniyor. Tüm ülkelere Müslüman nüfuslarının binde bir oranında kota veriliyor. Bunun aşılması da asla istenmiyor. Bu çerçevede Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı bu sene de Başkanlığımıza ve devletimizin ilgili yerlerine gerekli yazıları gönderdi. Yazıya göre, hac vizesi olmayan hiç kimsenin hacca gitmesine izin verilmeyecek. Bunun için önlemler alındı. Suudi Arabistan makamları geçen sene olduğu gibi bu sene de hac vizesi olmayanların Arafat'a çıkmasını engelleyecek."

"Hac vizesi olmayanlar sınır dışı edilecek"

Önceki yıllarda ticari, seyahat ve umre vizeleriyle kutsal topraklara gidip hac yapamadığı için mağduriyetler yaşayanlar olduğuna dikkati çeken Bircan, "Bu çerçevede Hac ve Umre Bakanlığı umre vizelerini 1 Nisan'dan itibaren askıya aldı. Umre vizesi alanların ülkeye girişlerini 14 Nisan'dan itibaren yasakladı. Umre vizesiyle gelenlerin 28 Nisan'dan sonra kalmasını istemiyorlar. Seyahat vizesi alanların da 15 Mayıs ve 15 Haziran arasında Mekke'de olmalarına izin verilmiyor. Bu konuda ağır yaptırımlar oluyor. Sınır dışı işlemler ile maddi yaptırımlar uygulanıyor." bilgisini paylaştı.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun ramazan ayında yaptığı açıklamayla hac vizesi olmadan kutsal topraklara gidenleri uyardığını hatırlatan Bircan, "Vatandaşlarımızın hac vizesi olmadan oraya gitmesi durumunda büyük mağduriyetler yaşayacaklarını izah ettik. Böyle gidildiği takdirde Arafat'a gidecek otobüslerin ve çadırların olmaması sebebiyle sıcaklığın 50 dereceyi bulduğu bir ortamda ölümler olabiliyor. Onun için vatandaşlarımıza resmi kanallarla başvurusunu yapıp kurada ismi çıktığı takdirde kayıtlarını yaparak hacca gitmelerini tavsiye ediyoruz." açıklamasını yaptı.