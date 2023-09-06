Habur Gümrük Kapısı'nda Irak'tan getirilen bin 600 saka kuşu yakalandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Gümrük Kapısı'nda Irak'tan getirilen bin 600 saka kuşu Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ve Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yakalandı. 2 şüpheliye 2 milyon 300 bin TL ceza kesildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Gümrük Kapısı'nda Irak'tan getirilen bin 600 saka kuşu Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ve Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yakalandı. 2 şüpheliye 2 milyon 300 bin TL ceza kesildi.

Habur Sınır Kapısı'nda geçen hafta ihbar üzerine bir araçta arama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, yaklaşık bin 600 saka kuşu buldu. Durumun bildirildiği Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kuşları koruma altına aldı.

Kuşların yaklaşık 300'ü yolda telef olurken geriye kalan saka kuşları Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'nde tedavinin ardından yaşam alanlarına salındı.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, geçen hafta içinde HAYDİ ve Gümrük Muhafaza memurlarınca Habur Sınır Kapısı'nda yasa dışı yollardan bir araçta yaklaşık bin 600 saka kuşunun bulunduğunu ve kendilerine bildirildiğini söyledi.

Araçta uygunsuz koşullarda getirilen kuşlardan yaklaşık 300'ünün kafeste telef olduğunu bildiren Kalay, "Geriye kalan diğer kuşlardan yaklaşık bin 300 saka kuşunun tedavilerinin ardında Cudi Dağı bölgesine doğal yaşam alanlarına bıraktık. Kuşların araçlarında bulunduğu 2 şüpheli hakkında da tazminatla beraber 2 milyon 300 bin lira idari para cezası uyguladık" dedi. - ŞIRNAK