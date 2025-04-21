Hablemitoğlu Suikasti Davasında Yeni Gelişmeler

(ANKARA) - Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2022'de öldürülmesine ilişkin davada sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluğunun, diğer sanıkların ise adli kontrolünün devamına karar verildi. Dava 27 Haziran'a ertelendi.

Hablemitoğlu suikastına ilişkin davaya Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin ile taraf avukatları hazır bulundu. Davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka davadan hükümlü Enver Altaylı ise cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Mahkeme Başkanı, Hablemitoğlu'nun Atatürkçü Düşünce Derneğinde (ADD) katıldığı konferansın görüntülerindeki "şüphelilerin" tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan yazıya yanıt verilmediğini bildirdi. Tetiği çeken asli failin belirlenmesi için ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

"Ayağında elektronik kelepçe olan sadece benim"

Hablemitoğlu ailesinin avukatları, bu soruşturmanın akıbetinin sorulmasını isterken, sanıklardan Levent Göktaş, hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.

Duruşmada söz alan sanık Fikret Emek, "Bu dava ne zamana kadar sürecek? Adli kontrolün hafifletilmesini istiyorum" dedi.

Sanıklardan Aydın Köstem ise "Ayağında elektronik kelepçe olan sadece benim. Çok mağdurum, adli kontrolün kaldırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Sanık avukatlarından Ali Soykan da dosya kapsamında "Nuri Gökhan Bozkır'ın yemek yediği lokantadaki garsonların ifadesinin alındığı ancak FETÖ'cü polislerin ifadesinin alınmadığı" iddiasında bulunarak şunları söyledi:

"Ankara İstihbarat Şubede olay tarihinde görevli bir polis var. Tarif edilen Volvo marka sahte plakalı aracı olduğu belirtilen kişi. Bu kişinin ifadesi alınmadı. 15 Temmuz sonrası, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde görevli bir kişinin bilgisayarında cinayet ile ilgili notlar bulunmuş. Fetullah Gülen'in burada bir talimatı bulunmuş. Bu kişinin de ifadesi alınmamış. 2008-2009 yıllarında Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel, cinayeti Ergenekon'a bağlamak için çaba göstermiş."

"Zamanın MİT müsteşarının da tanık olarak dinlenmesinde fayda var"

Sanıklardan Enver Altaylı ise Hablemitoğlu'nun "Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası" kitabını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Alperen Ocaklarının Alman istihbaratı tarafından yönlendirildiği iddia ediliyor bu kitapta. Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Görüş teşkilatının da aynı şekilde Alman istihbaratı tarafından yönlendirildiği belirtiliyor. Bunlar istihbari bilgiler. Demek ki Hablemitoğlu, kendisine istihbari bilgiler veren çevrelerden bilgi alıyordu. Bu bilgiler doğru bilgiler değil. Necip Hablemitoğlu bu konuda yanıltılmış. Eskişehir'deki konferansı izlemeye gelenler kimdi? Bunların tespit edilmesi mümkündür. Bu durumda Necip Hablemitoğlu'nu yanıltanların da kim olduğu ortaya çıkacaktır. Bunlar Hablemitoğlu'nu kullandılar. Mehmet Eymür bir gün Amerika'da ziyaretime geldi. Orada bu cinayete ilişkin, 'Teşkilattaki bazı şahısların bilgisinin olduğunu biliyorum.' dedi. O zamanki MİT müsteşarının da tanık olarak dinlenmesinde fayda var."

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının talebi doğrultusunda sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluğunun, diğer sanıkların ise adli kontrolünün devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için davayı 27 Haziran'a erteledi.