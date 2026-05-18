Hablemitoğlu suikastı davası 14 Ekim'e ertelendi

Ankara Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı ile Nuri Gökhan Bozkır bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem salonda hazır bulunurken, Mehmet Narin ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı, Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir konferansı ile cinayet günü Hablemitoğlu'nun uğradığı markete ait kamera görüntülerindeki şüphelilerin araştırılmasına ilişkin soruşturmaya dair Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliğinden cevap gelmediğini bildirerek, müşteki avukatlarına söz verdi.

Hablemitoğlu ailesinin avukatları, mahkemeden, kamera görüntülerinde tespit edilen yeni şüphelilere ilişkin başlatılan soruşturmanın sona ermesinin beklenmesini talep etti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, aynı olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın akıbetine ilişkin Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne müzekkere yazılmasını ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Enver Altaylı, dosyası tefrik edilen Serhat Ilıcak'ın hayatını kaybettiğini belirterek, duruşmalardan vareste tutulmayı talep etti.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, mahkemeden adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Sanık avukatları, müvekkilleri hakkındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasını ve olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleriyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunun beklenmesi talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Enver Altaylı'nın vareste tutulma talebinin reddine, sanıkların mevcut halinin devamına ve güvenlik kamerası görüntüleriyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunun beklenmesine hükmetti.

Duruşma, 14 Ekim'e ertelendi.

Öte yandan önceki duruşma davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır tahliye edilmiş, davada tutuklu sanık kalmamıştı.

İddianameden

FETÖ'ye ilişkin çalışmalar yapan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde başından vurularak öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem'e "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek", emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek'e "tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle dava açılmıştı.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen davada, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in de "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Mahkeme, 18 Mayıs 2023'teki celsede tutuklu sanıklar Göktaş, Altaylı, Bozkır, Mumcuoğlu, Köstem ve Emek'i "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı.

Mahkeme, adli kontrol tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle sanık Bozkır hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartmış, 2 Ocak 2024'te Ankara'da yakalanan Bozkır, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.