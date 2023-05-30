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Habertürk'ün satılacağı iddialarına yalanlama: Asılsız ve gerçek dışıdır

Habertürk'ün satılacağı iddialarına yalanlama: Asılsız ve gerçek dışıdır

Güncel Haberler

Cengiz Holding ve Tosyalı Grubu'na satılacağı öne sürülen Habertürk, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

Gazeteci Ali Çağatay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Habertürk'ün satıldığını öne sürdü. Ciner Medya Grubu'na ait kanalın satılacağını iddia eden Çağatay, "Türkiye'nin en büyük medya gruplarından Ciner Medya satış için masada. Turgay Ciner'e ait; Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve diğer medya organları el değiştiriyor. Mehmet Cengiz (Cengiz Holding) ve Fuat Tosyalı (Tosyalı Grubu), Ciner'le görüşmelere başladı" yazılı bir tweet paylaştı.

Habertürk'ün satılacağı iddialarına yalanlama: Asılsız ve gerçek dışıdır

Söylentinin kısa sürede sosyal medyada gündem olması üzerine Habertürk, resmi hesabı üzerinden açıklama yaptı. İddiaların 'asılsız ve gerçek dışı' olduğu belirtilen paylaşım şöyle: "Bir sosyal medya hesabından paylaşılan Ciner Yayın Holding'e ait Habertürk, Show TV, Bloomberg HT kanallarının bazı gruplarla satışı için masada olduğu şeklindeki iddia asılsızdır. Gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Habertürk'ün satılacağı iddialarına yalanlama: Asılsız ve gerçek dışıdır

Haberler.com / Ozan Kılıç - Güncel

Tosyalı Holding Cengiz holding Ciner Grubu Habertürk Güncel Haberler

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