Hababam Sınıfı Vadi Rum'da Sinemaseverlerle Buluştu

Hababam Sınıfı Vadi Rum'da Sinemaseverlerle Buluştu
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YEE ve Ürdün Kraliyet Film Heyeti işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Türk sinemasının sevilen filmi Hababam Sınıfı, Vadi Rum Çölü'nde gösterildi. 50. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Türkçe öğrenen kursiyerler ve Türk ile Arap turistler bir araya geldi.

VADİ Amman Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Ürdün Kraliyet Film Heyeti'nin ortak düzenlediği etkinlik çerçevesinde Türk sinemasının sevilen filmi Hababam Sınıfı sinemaseverlerle buluştu.

Hababam Sınıfı filminin 50'nci yılı vesilesiyle düzenlenen etkinlik, YEE'de Türkçe öğrenen kursiyerler, Türk ve Arap turistler ile yöre halkından seyircilerin katılımıyla Vadi Rum Çölü'ndeki Şeyh Zayed Deve Yarışları Hipodromunda gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan YEE Amman Koordinatörü Ensar Fırat, 70'li yıllarda Arap dünyasında da çok ünlü olan Mısır yapımı "Medresetül Müşağibin" (Yaramazlar Okulu) isimli tiyatro ve sinema filmiyle benzer konuları içeren Hababam Sınıfı'nı 50 sene sonra çöl turizminin en ünlü duraklarından biri olan Vadi Rum'da gösterdiklerini ifade etti.

Türk sinemasını sevdirmeyi amaçladıklarını belirten Fırat, "Hem izleyenleri eğlendirmek hem de ortak kültür ögelerini hatırlatmak için bu etkinliği düzenledik." dedi.

Fırat, şunları aktardı:

"Hababam Sınıfı'nı, Ürdün'ün güneyindeki yerel sinemaseverlere de ulaşmak ve Türk kültürüyle yakından tanışmalarını sağlamak arzusuyla programı Vadi Rum'da gerçekleştirdik. Bölgede bulunan Türk turistlerin ve yerel dostlarımızın ilgisi bizi mutlu etti."

Etkinlik çerçevesinde katılımcılara patlamış mısır, gazoz ve dondurma gibi ikramlar takdim edildi.

Kaynak: AA / Turgut Alp Boyraz - Güncel
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