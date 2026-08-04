İsrail'in Lübnan'daki Kalıcı İşgali Derinleşiyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği 602 kilometrekarelik alanda kurduğu yeni üsler, açtığı lojistik yollar ve yıktığı köylerle bölgedeki kalıcı işgalini derinleştirdiği bildirildi.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin uydu görüntüleri ve saha verilerine dayandırdığı haberine göre İsrail ordusu, işgal ettiği Lübnan'ın derinliklerinde varlığını giderek pekiştiriyor.

İsrail ordusu şu ana kadar Lübnan'da yaklaşık 602 kilometrekarelik bir alanı işgal etti.

Bu alan bazı bölgelerde İsrail sınırından 12 kilometre derinliğe kadar ulaşıyor. Ordu bu bölgede en az 7 yeni üs kurdu ve kilometrelerce uzunlukta lojistik yollar inşa etti.

İsrail sınırından Lübnan'ın iç kesimlerine kadar uzanan yol boyunca, aralarında sivil müteahhit çalışanlarının da bulunduğu ekiplerin kullandığı ekskavatörler, silindirler ve D-9 dozerleri gibi çok sayıda iş makinesi çalışıyor.

Üst düzey bir askeri yetkili geçen ay gazeteye yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'da bir yıla kadar kalmaya hazırlanması yönünde talimat verildiğini söyledi.

Yetkili, işgal altındaki Lübnan'ın güneyinde yer alan köylerdeki sivil binalarda kalan askerler için gerekli inşaat ve lojistik faaliyetlerin bu doğrultuda yürütüldüğünü ifade etti.

Uydu fotoğrafları sahadaki değişiklikleri gösterdi

Uydu şirketi "Airbus" tarafından çekilen uydu fotoğrafları, sahadaki önemli değişiklikleri ortaya koyuyor.

İsrail ordusunun faaliyet gösterdiği ana merkezlerden biri, İsrail sınırının 5 kilometre kuzeyindeki Hiyam kasabası. Üssün inşa edildiği noktada eskiden Hiyam Hapishanesi bulunuyordu.

Çatışmaların mart ayında yeniden başlamasının ardından İsrail ordusu hapishane binasını yıktı.

Haziran ayına ait uydu görüntülerinde alanda iş makineleri görülürken, temmuzda ise yükseltilmiş toprak siperler, askerlerin nispeten korumalı hareket edebileceği mevziler ve patlayıcı taşıyan dronlara karşı koruma ağları bulunan düzenli bir üs kurulduğu gözleniyor.

Üssün inşasıyla eş zamanlı İsrail ordusu, Hiyam kasabasındaki binaların ezici çoğunluğunu yıktı. Ordu verilerine göre çatışmalar yeniden başlamadan önce burada yaklaşık 20 bin kişi yaşıyordu.

Marun er-Ras köyünde, İsrail sınırından yaklaşık iki kilometre uzaklıkta bir başka üs inşa edildi. İsrail ordusu orada da köydeki binaların büyük çoğunluğunu yıktı.

Bu yıkımlar, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Kanal 14 konferansında yaptığı açıklamalarla örtüşüyor.

Katz, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Şiilerin yoğunlukta olduğu 24 köyü yıktığını belirtmiş ve "Tüm binaları sırayla veya tek tek değil, toptan yıktık. Bu köylerin tamamının yıkımı tamamlandı. Yaklaşık 15-20 bin ev." demişti.

İsrailli Bakan geçen ay, 200 bin Lübnanlının evlerine dönmeyeceğini söylemişti. Nisan ayında ise üst düzey bir güvenlik yetkilisi "Yakılmış toprak bilinci oluşturulmalı." diye konuşmuştu.

Uydu görüntülerinde köy ve kasabaların haritadan silindiği tespit edildi

Planet Labs Şirketine ait güncel uydu görüntülerinde Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabaların haritadan silindiği net şekilde tespit edilebiliyor.

İsrail ordusu, Ekim 2024'te Hizbullah ile sağlanan ateşkesin ardından sınır yakınlarında 5 üs kurmuştu.

Son haftalarda, birliklerin bulunduğu noktalardan birinde yer alan bir asker veya sivil, askeri mevzinin yakından nasıl göründüğünü ifşa eden fotoğraflar yayımladı. Ordu, bu tür bilgi sızıntılarına karşı yürütülen yoğun yayınlara rağmen yıllardır bu sızıntıların önüne geçmekte başarısız oluyor.

Diğer üsler ise bu yılın mart ayında çatışmaların yeniden başlamasından bu yana, Lübnan topraklarının daha derin kısımlarında kuruldu.

İnşa edilen üslerin yanı sıra İsrail ordusu, sınırdan yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ali et-Tahir sırtının tepesinde yer alan Beaufort Kalesi dahil olmak üzere Lübnan'ın güneyinde stratejik kontrol noktalarını işgal etti.

Savunma Bakanı Katz, İsrail'in Beaufort'tan çekilmeyeceğini vurguladı. Ordu ayrıca Cristofani sırtını da ele geçirdiğini duyurdu.

Ayrıca üst düzey bir askeri yetkiliye göre ordu, Sarı Hat sınırları dahilinde lojistik nakliyat amacıyla kullanılmak üzere 32 kilometrelik yeni ulaşım güzergahı açtı ve düzenledi.

İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği alan en az 602 kilometrekare

Nisan ayında İsrail ordusu Lübnan'daki Sarı Hat haritasını sunmuş, geçen aylar içinde ise işgali altındaki alanı genişletmişti.

Gazetenin hesaplamalarına göre İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği alanın büyüklüğü 602 kilometrekare. Savunma Bakanı Katz'a göre ise işgal edilen alanın büyüklüğü 700 kilometrekare.

Haziran ayında İsrail ve Lübnan, ABD aracılığıyla iki ülke arasında "anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı" hedefleyen bir çerçeve anlaşmaya imza attı.

Anlaşmaya göre Lübnan ordusu, Hizbullah'ın silahlarının ve altyapısının doğrulanmış şekilde tasfiye edilmesine bağlı olarak tüm Lübnan topraklarında egemenlik yetkisini yeniden tesis edecek.

Bu adımın, İsrail ordusunun işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesine imkan tanıması öngörülüyor. Anlaşmayla, uygulamanın Sarı Hat bölgesindeki iki pilot merkezde başlaması kararlaştırılmıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, anlaşma uyarınca İsrail'in Lübnan'da "Hizbullah silahsızlandırılana ve Lübnan'dan İsrail'e yönelik bir tehdit kalmayana kadar" bir güvenlik şeridi tutacağını söylemişti.

Savunma Bakanı Katz ise orduya "Lübnan'ın güneyinde sanki 50 yıl orada kalacakmışız gibi ihtiyaç duyulan tüm askeri mevzileri inşa etme" talimatı verdiğini açıklamıştı.

Anlaşmaya tepki gösteren Hizbullah ise Lübnan'daki yönetimin meşruiyeti olmadığını ve anlaşmanın uygulanmasının "İsrail'e verilen bir hediye" olduğunu, bunun ülkeyi bir iç savaşa sürükleyeceğini belirtmişti.

İtalya'nın başkenti Roma'da bugün ABD aracılığıyla İsrail ile Lübnan arasında yeni bir müzakere turu başladı.

Kaynak: AA