Haaretz'e göre Tikvah Fonu, İsrail'de aşırı sağcı ağa 5 milyon dolar hibe etti

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ABD merkezli Yahudi Tikvah Fonu'nun, İsrail'in askeri ve istihbari karar alma mekanizmalarını şekillendirmek üzere aşırı sağcı figürleri finanse ettiği ortaya çıktı.

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin araştırmasına göre, daha önce ülkedeki tartışmalı yargı düzenlemelerine mali destek sağlayan Amerikan-Yahudi Tikvah Fonu, İsrail'deki faaliyetleriyle askeri ve istihbari karar alıcı mekanizmaları etkiliyor.

"Herut- İsrail'e Özgürlük Merkezi" isimli yapı üzerinden İsrail'de faaliyetlerini yürüten Tikvah Fonu'nun, "Filistinlileri sürme ve sonsuz savaş vizyonu" doğrultusunda bir ağ kurduğu ve bu yapıya 5 milyon dolar hibe ettiği, ayrıca 2025 yılı için de aynı tutarda finansman taahhüdünde bulunduğu belirtiliyor.

2024 yılından itibaren bağımsız bir kuruluş olarak ortaya çıkan "Herut", zengin Amerikalı Yahudilerin İsrail elitlerini şekillendirme misyonunu sürdürmesi nedeniyle "eski fikirlerin yeni ambalajı" olarak nitelendiriliyor.

"Barış bir hedef değil"

Herut bünyesinde faaliyet gösteren Argaman Enstitüsü tarafından organize edilen "Devlet Yönetimi ve Strateji için Churchill Programı" aracılığıyla İsrail'de aşırı sağcı subay ve bürokratların yetiştirildiği kaydediliyor.

Programın ikinci dönem mezunları arasında yer alan David Zini'nin, daha önce tuğgeneral rütbesindeyken bugün İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) başına getirildiği vurgulanıyor.

Herut ve Argaman Enstitüsü tarafından hazırlanan 274 sayfalık vizyon belgesinde; barışın stratejik bir hedef olmaktan çıkarılması, Mısır ve Ürdün gibi barış anlaşması imzalanmış ülkelerin de potansiyel tehdit sayılarak bu ülkelere karşı operasyonel hazırlık yapılması gerektiği savunuluyor.

Tikvah Fonu'nun Herut merkezine 5 milyon dolar hibe yaptığı ve 2025 yılı için de 5 milyon dolar taahhütte bulunduğu açıklanırken, Tikvah Fonu'nun "iki kurumun tamamen bağımsız olduğu iddia ettiği" belirtiliyor.

Aşırı sağcı ağ

Tikvah Fonu'nun eski İsrail yöneticisi Amiad Cohen'in Herut'un Genel Müdürü olarak görev yapması dikkat çekerken, Cohen'in etkinliklerde "Burada şekillenen elitler, İsrail'in 15-20 yıl sonra neye benzeyeceğini gösteriyor" ifadelerini kullandığı aktarılıyor.

Öte yandan, eski ABD yönetimlerinde görev yapan Tikvah Fonu Başkanı Elliott Abrams'ın da Herut bünyesindeki programlarda eğitimler verdiği belirtiliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Churchill Programı katılımcılarıyla çektirdiği fotoğraflarda aşırı sağcı çok sayıda üst düzey ismin yer alması, söz konusu yapılanmanın resmi düzeydeki temaslarına işaret ediyor.

Kaynak: AA