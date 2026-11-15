Haaretz'e göre İsrailli askerler işgali gerekçelendirmek için operasyon uydurdu

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İsrail basınına göre, işgal altındaki Suriye topraklarında görev yapan İsrailli askerler, işgalin sürdürülmesini gerekçelendirmek için gerçek bir tehdit bulunmayan bölgelerde sivil halkla karşı karşıya gelmelerine yol açan sözde "önleyici operasyonlar" uydurulduğunu itiraf etti.

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail askerlerinin işgal altındaki Suriye topraklarında askeri varlık bulundurmanın yüksek maliyetine ve işgalin gerekçelendirilmesine ilişkin itiraflarına yer verildi.

Haberde, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde görev yapan asker ve komutanların, "İsrail'in bölgedeki askeri varlığını devam ettirebilmek için sahadaki tehditleri abarttığını ve operasyonları bu varlığı sürdürmek için bahane olarak kullandığını düşündükleri" aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin, "yeni mevzilerin işgal edilmesini tampon bölgenin ve ötesindeki köylerin kontrol altına alınmasını kuzeydeki yerleşim yerlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik bir tür güvence" olarak gördüğü ifade edilen haberde, Suriye'deki görevlerinden dönen İsrailli asker ve komutanların ise tamamen farklı bir tablo çizdiği vurgulandı.

Habere göre, asker ve komutanlar, "İsrail'in neredeyse hiçbir olayın yaşanmadığı bir bölgede büyük ve maliyetli bir askeri güç bulundurduğunu, işgali gerekçelendirmek için önleyici operasyonlar uydurduğunu" söyledi.

"Operasyonel faaliyetlerin büyük bölümü bahaneden ibaret"

Suriye'de İsrail işgali altındaki bölgelerde görev yapan ve kimliği açıklanmayan "H" adlı bir komutan, İsrail ordusu ile siyasi yönetiminin sahadaki askeri varlığını sürdürmek için aldatıcı bir yönteme başvurduğunu söyledi.

İşgali gerekçelendirmek amacıyla sahadaki durumun tehlikeli olduğu yönünde bir anlatı oluşturulduğunu dile getiren İsrailli komutan, "Operasyonel faaliyetlerin büyük bölümü, bulunduğumuz yerde kalmak için bir bahaneden ibaret. Hiçbir şey görmüyorsunuz, hiçbir şey yok ve bu da bütün olayı tamamen anlamsız gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu komutan, İsrail ordusunun ve siyasi yönetiminin kamuoyuna tehdit olarak sunduğu durum ile sahadaki gerçeklik arasındaki uçurumun, ideolojik bağlılığı bulunan askerlerin dahi motivasyonunu olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Gazete, Suriye'de İsrail işgali altındaki bölgelerde yakın zamanda görev yapan "G" adlı bir askerin de ifadelerine yer verdi.

"G" adlı asker, "Sürekli tekrarladıkları söylem, beyaz kamyonların (silahlı kişilerin bulunduğu araçların) her an gelebileceğiydi. Orada bulunduğumuz süre boyunca hiçbir şey yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA