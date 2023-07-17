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Güzellik salonunda silahlı saldırı: 4 yaralı

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Adana'da bir güzellik salonunda kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla ateş açarak 2'si kadın 4 kişiyi yaraladı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ADANA'da kimliği belirsiz kişi, geldiği güzellik salonunda 2'si kadın, 4 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir güzellik salonunda meydana geldi. İş yerine giren kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla etrafa ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Özlem Arslan, Nazlı Çelik, Recep Tayyip Bolat ve Emre Tarim yaralandı. Şüpheli kaçarken, ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Recep Tayyip Bolat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Reşatbey Mahallesi Seyhan Güncel Haberler

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