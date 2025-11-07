Güzeldere Şelalesi Sonbahar Renkleriyle Büyülüyor
Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, sonbaharın muhteşem renklerini ziyaretçilerine sunuyor. Şelale etrafındaki köknar ve çınar ağaçları sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarına bürünerek doğa severlerin ilgisini çekiyor.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, ziyaretçilerini sonbahar renkleri arasında ağırlıyor.
Güzeldere köyünde bulunan ve 130 metre yükseklikten akan şelaleyi saran köknar ve çınar ağaçları, sonbaharın renklerine büründü.
Sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarının hakim olduğu tabiat parkında güz manzaraları oluştu.
Ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı sunan tabiat parkı, foto safari yapanların da gözde mekanları arasında yer alıyor.