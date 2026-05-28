Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın, örgüt kurma, rüşvet, görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla yürütülen soruşturma kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/70858 sayılı dosyasında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Görevi Kötüye Kullanma, İmar Kanununa Muhalefet, Kıyı Kanununa Muhalefet, İmar Kirliliğine Neden Olmak, Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından hakkında soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
