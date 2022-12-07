Güvercinlere bakmak için çıktığı 8 katlı binanın çatısından düşen Furkan öldü Güncel Haberler DİYARBAKIR'da misafirliğe gittiği anneannesinin oturduğu 8 katlı binada, güvercinlere bakmak için çıktığı çatıdan düşen Furkan Akkoyun (14), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. DİYARBAKIR'da misafirliğe gittiği anneannesinin oturduğu 8 katlı binada, güvercinlere bakmak için çıktığı çatıdan düşen Furkan Akkoyun (14), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki F.A., misafirliğe gittiği anneannesinin oturduğu 8 katlı binada, apartmanda oturan bazı kişilerin beslediği güvercinlere bakmak için çatıya çıktı. DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ Akkoyun, bir süre sonra dengesini kaybedip zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Furkan Akkoyun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Furkan Akkoyun'un cenazesi, Silvan ilçesinde toprağa verildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel mevlana Bağlar Güncel Haberler

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