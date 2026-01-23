BM Genel Sekreteri Guterres, Ekonomik ve Sosyal Konsey için reform çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın artan sorunlarıyla mücadele edebilmesi için BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin (ECOSOC) acilen güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Guterres, 1946 yılında kurulan ECOSOC'un 80'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen oturumda konuştu.

Artan küresel bölünmelerin ve çok taraflılığa duyulan güvenin azalmasının "kalkınma ve barış alanındaki ilerlemeyi tehdit ettiğini" söyleyen Guterres, ECOSOC'un acilen güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Guterres, "Dünyada çatışmalar şiddetleniyor, askeri harcamalar tavan yapıyor. Eşitsizlikler artıyor, kalkınma finansmanı ise düşüşte. Bu iç içe geçmiş krizler tek taraflı yaklaşımlarla veya kaba güçle çözülemez. Acil, kolektif yanıtlar gerektiriyor." dedi.

Uluslararası işbirliğinin baskı altında olduğunu vurgulayan Guterres, ECOSOC'un başarısının daha önemli hale geldiğini ifade etti.

Guterres, BM üyesi devletleri, üzerinde anlaşılan reformları hızla uygulamaya davet etti.

ECOSOC'un etkili ve ilgili kalması gerektiğini aktaran Guterres, "ECOSOC'un bölünmüş ve eşitsiz dünyamızda hayati bir rolü var ve onu güçlendirmek için zaman kaybetmemeliyiz." diye konuştu.

Guterres, BM'nin altı ana organından biri olan ECOSOC'un küresel diyalog için "vazgeçilmez bir platform" olduğunu vurguladı.

ECOSOC'un, ülkelerin kalkınma farklılıklarını giderme ve ortak zorluklarla mücadele etmede yardımcı olduğunu söyleyen Guterres, şunları ekledi:

"Görevimiz, bize güvenen insanlar için elimizden gelen en hızlı şekilde hareket etmek ve doğru yapmak için gereken istikrarla ilerlemektir. Bu nedenle, çok taraflı işbirliği yoluyla hakları koruma ve kalkınmayı hızlandırma taahhüdümüzü yenileyelim. Yeniliği eşitsizlik için değil, kapsayıcılık için kullanabilir, barış, adalet ve ortak refaha dayalı bir dünya inşa edebiliriz."