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Guterres, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü için uzlaşma fırsatı gördü

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Guterres, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü için uzlaşma fırsatı gördü
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BM Genel Sekreteri Guterres, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü ve İran nükleer sorunlarının barışçıl çözümü için uzlaşma fırsatı bulunduğunu söyledi. Guterres, Kahire'de es-Sisi ile Körfez gerginliği ve Filistin sorununu görüştü, Batı Şeria'daki ihlallerden endişe duydu.

KAHİRE, 27 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasına ve İran'ın nükleer programıyla ilgili sorunların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasına katkıda bulunacak bir uzlaşma fırsatı bulunduğunu söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Guterres pazartesi günü Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirdikleri görüşmede, Körfez bölgesinde tırmanan gerginlik, Filistin sorunu ve BM reformunu ele aldı.

Filistin sorunu adil şekilde çözüme kavuşturulmadan bölgede kalıcı ve sürdürülebilir bir barışın sağlanamayacağını belirten Guterres, nihai bir çözüme ulaşılana kadar bu konunun Ortadoğu'daki ana sorun olmaya devam edeceğini vurguladı.

Batı Şeria'da yaşanan gelişmelerden duyduğu derin endişeyi dile getiren Guterres, Filistinlilere yönelik ihlallerin durdurulması için önlemler alınması çağrısında bulundu. Guterres, uluslararası toplumun, hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da Filistinlileri koruma sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere BM sisteminin reformunun ilerletilmesinin önemini vurgulayan taraflar, bu kapsamda sistemin temsil kabiliyetinin ve adaleti sağlama özelliğinin artırılması ve günümüzün uluslararası zorlukları ve krizlerine etkin şekilde müdahale etme yeteneğinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua
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