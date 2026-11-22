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Haber: Batuhan DÜKEL

(ANTALYA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, COP31'in kapsamlı bir sonuç üzerinde uzlaşma sağlanamadan sona ermesinden derin hayal kırıklığı duyduğunu belirtti. Guterres, "Müzakere odasında uzlaşma olmayabilir, ama bilimde hiçbir belirsizlik yok" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) sonucuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Konferansın kapsamlı bir sonuç üzerinde uzlaşmaya varılamadan sona ermesinin kendisini derinden hayal kırıklığına uğrattığını belirten Guterres, hükümetlerin iklim krizinin gerektirdiği sorumluluğu üstlenmesini bekleyen herkesin hayal kırıklığını paylaştığını ifade etti.

"BU GERİLEME GERÇEKLERİ DEĞİŞTİRMİYOR"

Guterres, açıklamasında şunları kaydetti:

"COP31'in kapsayıcı bir sonuç üzerinde uzlaşma sağlanmadan sona ermesi beni derinden hayal kırıklığına uğrattı. İklim krizinin talep ettiği şekilde hükümetlerin bu ana yükselmesini bekleyen herkesin çok derin hayal kırıklığını paylaşıyorum. Ama bu gerileme, gerçekleri değiştirmiyor. Müzakere odasında uzlaşma olmayabilir, ama bilimde hiçbir belirsizlik yok."

COP31'den çıkan ana mesajın açık olduğunu belirten Guterres, "COP31'den alınan ana mesaj net: Dünya, iklim krizini karşılamak için çok daha fazlasını yapmalıdır. Ve bunu şimdi yapmalıdır" dedi.

Kaynak: ANKA