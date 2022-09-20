Guterres, BM Genel Kurul Görüşmelerinin açılışında Türkiye'nin desteğiyle sağlanan tahıl anlaşmasını överek, anlaşmanın dünya için "umut" ve "mucize"... Güncel Haberler Guterres, BM Genel Kurul Görüşmelerinin açılışında Türkiye'nin desteğiyle sağlanan tahıl anlaşmasını överek, anlaşmanın dünya için "umut" ve "mucize" olduğunu söyledi. Guterres, BM Genel Kurul Görüşmelerinin açılışında Türkiye'nin desteğiyle sağlanan tahıl anlaşmasını överek, anlaşmanın dünya için "umut" ve "mucize" olduğunu söyledi. Güncel Kaynak: AA / Betül Yürük Birleşmiş Milletler Türkiye Güncel Haberler

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