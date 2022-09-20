Guterres, BM Genel Kurul Görüşmelerinin açılışında Türkiye'nin desteğiyle sağlanan tahıl anlaşmasını överek, anlaşmanın dünya için "umut" ve "mucize"...
Güncel Haberler
Guterres, BM Genel Kurul Görüşmelerinin açılışında Türkiye'nin desteğiyle sağlanan tahıl anlaşmasını överek, anlaşmanın dünya için "umut" ve "mucize" olduğunu söyledi.
Guterres, BM Genel Kurul Görüşmelerinin açılışında Türkiye'nin desteğiyle sağlanan tahıl anlaşmasını överek, anlaşmanın dünya için "umut" ve "mucize" olduğunu söyledi.
Kaynak: AA / Betül Yürük - Güncel