Haberler

Gustavo Petro'dan Filistin İçin Ortak Ordu Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin'in özgürleştirilmesi amacıyla Gazze'deki soykırıma karşı çıkan ülkelerin desteğiyle ortak ordu kurulması çağrısında bulundu. Petro, Filistin halkının yok edilme amacını taşıyan olayları soykırım olarak tanımladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin'in özgürleştirilmesi amacıyla Gazze'deki soykırıma karşı çıkan ülkelerin desteğiyle ortak ordu kurulması çağrısında bulundu.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamada bulunan Petro, Filistin'in özgürleştirilmesi için ortak ordu kurulması talebini bir kez daha yineledi.

Cumhurbaşkanı Petro, "ABD ordusu, uluslararası adalet kararlarını destekleyecek kapasitede değilse o zaman Filistin'i özgürleştirecek bir ordu kurmak, Birleşmiş Milletlerin (BM) görevidir. Hükümetlerden ve ordulardan demokrasiyi savunmalarını istemek meşrudur." ifadelerini kullandı.

Petro, 24 Eylül'de BM 80. Genel Kurulundaki konuşmasında da "Dünya milletlerini ve halklarını, her şeyden önce insanlık adına ordularını ve silahlarını birleştirmeye davet ediyorum. Filistin Devleti kurulmalıdır." çağrısında bulunmuştu.

Gustavo Petro ile Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters, 27 Eylül'de Times Meydanı'nda gerçekleştirilen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katılmıştı.

Petro, "Gazze'de olanlar, kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunun başka türlü izahı yok. Amaç, Filistin halkını yok etmektir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Hamas'ı küplere bindiren iddia: ABD, Gazze'nin yönetimini Tony Blair'e verecek

Hamas'ı küplere bindiren iddia! Gazze'yi "Şeytanın kardeşi" yönetecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
Asena 8 yıl sonra sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü

Boşanır boşanmaz sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.