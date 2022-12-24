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GÜRÜLTÜYÜ DUYUP DIŞARI ÇIKTI, KAVGADAN KAÇAN MİNİBÜSÜN ÇARPTI ÖLDÜ

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AKSARAY'da evinin önündeki tartışması sesini duyup dışarı çıkan Ayhan Şakar (21), kavgaya karışan Emre Bilgen'in, kaçmak için minibüsüyle geri manevra yaptığı sırada çarpmasıyla öldü.

AKSARAY'da evinin önündeki tartışması sesini duyup dışarı çıkan Ayhan Şakar (21), kavgaya karışan Emre Bilgen'in, kaçmak için minibüsüyle geri manevra yaptığı sırada çarpmasıyla öldü. Kaçan Emre Bilgen de kısa sürede polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 5871 sokakta meydana geldi. Emre Bilgen (26) 68 S 0484 plakalı minibüsle, trafikte tartıştığı kimliği belirlenemeden sürücüyü takip etti. Takip ettiği sürücüyle Hacılar Harmanı Mahallesi 5871 sokakta durup tartışmaya başladı. Bu sırada evinin önündeki tartışma seslerini duyan tekstil fabrikasında çalışan Ayhan Şakar, dışarı çıktı. Kavgaya karışan sürücü Emre Bilgen, olay yerinden kaçmak için minibüsüyle geri manevra yaptığı sırada Ayhan Şakar'a çarptı. Yaralanan Şakar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Şakar'ın yaklaşık 1 hafta önce nişanlandığı öğrenildi.

Kaçan Emre Bilgen de kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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