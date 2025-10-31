Haberler

Gürsel Tekin: Türkiye'nin Acelen Toplumsal Barışa İhtiyacı Var

Güncelleme:
CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, Türkiye'nin acilen bir toplumsal barışa ihtiyaç duyduğunu belirtti. Cezaevlerinin doluluğu ve toplumsal gerilimler üzerine yaptığı açıklamalarda, barış ortamının önemine değindi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, "Ülkenin acilen bir toplumsal barışa ihtiyacı var. Elbette terörsüz bir Türkiye istiyoruz ama aynı zamanda 86 milyon vatandaşımızın huzur içinde yaşayabileceği bir barış ortamına da ihtiyacımız var." dedi.

Tekin, CHP'nin Sarıyer'deki İstanbul il başkanlığında, Adil Yaşam Derneğinin yöneticileriyle düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin toplumsal barışa ve adaletin yeniden tesisine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Cezaevlerinin dolu olduğunu, Türkiye'nin uzun süredir toplumsal gerilimlerle karşı karşıya bulunduğunu anlatan Tekin, "Ülkenin acilen bir toplumsal barışa ihtiyacı var. Elbette terörsüz bir Türkiye istiyoruz ama aynı zamanda 86 milyon vatandaşımızın huzur içinde yaşayabileceği bir barış ortamına da ihtiyacımız var." diye konuştu.

Tekin, son yıllarda en fazla inşa edilen iki yapının cezaevi ve icra dairesi olduğunu savunarak, bunun toplumsal barışın bozulduğunu gösterdiğini öne sürdü.

Adil Yaşam Derneği Başkanı Muhammed Haluk Çavuşoğlu ise amaçlarının adaletin tesisi için mücadele olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, derneğin sadece cezaevleriyle değil, toplumsal adalet ve yargı reformu konularıyla da ilgilendiğini kaydetti.

Gürsel Tekin ile dernek üyeleri açıklamaların ardından beyaz güvercin uçurdu.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel



