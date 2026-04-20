Gürsel Tekin eski CHP Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu'nu kabri başında andı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili iken 1980'de suikast sonucu hayatını kaybeden Abdurrahman Köksaloğlu'nu kabri başında andı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili iken 1980'de suikast sonucu hayatını kaybeden Abdurrahman Köksaloğlu'nu kabri başında andı.

Tekin, 15. ve 16. dönemde CHP İstanbul Milletvekilliği yapan Abdurrahman Köksaloğlu'nun Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Anma programında, Köksaloğlu'nun kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Gürsel Tekin, buradaki konuşmasında, Abdurrahman Köksaloğlu'nun partinin en zor günlerinde geri adım atmayan sembol bir isim olduğunu söyledi.

Sadece barış zamanında değil, savaş meydanlarında kurulan, bedeller ödeyen bir parti olduklarını belirten Tekin, mücadelelerinin makam değil, vicdan olduğunu kaydetti.

Partinin tarihsel mirasına ve dürüstlük ilkesine dikkati çeken Tekin, "Abdurrahman Köksaloğlu ve niceleri, bu parti kirlenmesin diye şehit oldular. Bugün eğer partimizin adı şaibelerle iddialarla anılıyorsa bu hepimizi derinden yaralar. Buradan söz veriyoruz. Partinin içine fitne sokanlara, iftirayı siyaset sananlara ve bu büyük mirası kişisel çıkarlarına alet edenlere asla geçit vermeyeceğiz. Bu partiyi yeniden dürüstlüğün, temiz siyasetin ve cesaretin adresi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Tören, Abdurrahman Köksaloğlu ve tüm şehitler anısına gerçekleştirilen bir dakikalık saygı duruşunun ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
