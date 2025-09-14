Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e Yanıt

CHP'nin Sarıyer'deki eski İl Başkanlığı binasına gelen Gürsel Tekin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle ilgili söylediği cümlelerin sorulması üzerine, "Ben Sayın Özgür Özel'in abisiyim yol arkadaşıyım. Bu cümlesi kendisine hiç yakışmamıştır. Bir yere de kaçmam kaçmayacağımı yedi düvel bilir. Biz korkularımızı bıraktık geldik" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel