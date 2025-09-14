Haberler

Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e Yanıt

Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e Yanıt
CHP eski İl Başkanı Gürsel Tekin, Özgür Özel'in kendisiyle ilgili sözlerine tepki göstererek, 'Ben onun abisiyim, bu cümlesi kendisine yakışmamıştır' dedi.

CHP'nin Sarıyer'deki eski İl Başkanlığı binasına gelen Gürsel Tekin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle ilgili söylediği cümlelerin sorulması üzerine, "Ben Sayın Özgür Özel'in abisiyim yol arkadaşıyım. Bu cümlesi kendisine hiç yakışmamıştır. Bir yere de kaçmam kaçmayacağımı yedi düvel bilir. Biz korkularımızı bıraktık geldik" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
