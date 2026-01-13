Haberler

Gürsel Tekin Cem Vakfını ziyaret etti

CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, Cem Vakfını ziyaret ederek Alevilik meseleleri hakkında uzun süredir planladıkları görüşmeleri gerçekleştirdi. Cemevlerinin ibadethane statüsü kazanması gerektiğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, Cem Vakfını ziyaret etti.

Tekin, vakfın Bahçelievler'deki Genel Merkezi'ni ziyaretinde, Cem Vakfı Genel Müdürü Süleyman Kılıç ile Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Mesut Yıldırım'la bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Tekin, ziyareti uzun bir süredir planladıklarını belirterek, "Uzun süredir ötelenmiş, yok sayılmış bir Alevilik meselesi var. Aslında rahatlıkla çözülmesi gereken çok basit meselenin uzatılması konusunda fikir alışverişi yaptık. Gerek AK Parti gerekse MHP lideri Bahçeli'nin son dönemlerdeki tutumuyla bu ötelenmiş, yok sayılmış inanç grubunun, en demokratik, en anayasal, en insani hakları, en kısa süre içerisinde yerine getirilecektir." diye konuştu.

Cemevlerinin ibadethane statüsü kazanması konusundaki tartışmaların da çözüleceğine inandığını ifade eden Tekin, "Bütün inanç grupları kendisini özgürce ifade edebilmelidir. Bu bir inanç meselesi. Bu insani meselenin hızlı bir şekilde çözülmesi lazım ki insanların duyguları incinmesin. İnşallah en kısa sürede çözülür. Parlamentodaki 8 partinin 8'i de bu konuda hemfikir. İnşallah talep ettiklerini alırlar." dedi.

Cem Vakfı Genel Müdürü Süleyman Kılıç, Tekin'in vakfı ziyaret etmesinin ve Alevilikle ilgili düşüncelerinin çok kıymetli olduğunu dile getirerek, "Kazandığımız hakların uygulanmasında bazı eksiklikler var. Bu yasaların uygulanması konusunda siyasi partilerimizin tümünden ricamız var." ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin, ziyaretin ardından vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

