Gürsel Tekin: Bina tartışmasının parçası olmayız, 6 ok neredeyse bizim binamız orası
Kayyum olarak atandığı CHP İl Başkanlığı binasının kapatılması sonrasında Gürsel Tekin'den yeni açıklama geldi. CHP'nin kuruluş yıl dönümü için gittiği Taksim'de konuşan Tekin "Bina tartışmasının parçası olmayız. CHP'ye uygun davranışta bulunacağız. 6 ok neredeyse bizim binamız orası olur" dedi. Öte yandan Gürsel Tekin, CHP lideri Özgür Özel'i de karşılayacağını açıkladı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin bu sabah yaptığı yeni açıklamada "Bina tartışmasının parçası olmayız. Öfkemizi içimize gömdük. CHP'ye uygun davranışta bulunacağız. 6 ok neredeyse bizim binamız orası olur" dedi ve bugün Özgür Özel'i karşılayacağını duyurdu.

GÜRSEL TEKİN'DEN YENİ AÇIKLAMALAR

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları kararının ardından CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Tekin yeni açıklamalarda bulundu.

"PARTİMİZİN GELENEKLERİNE UYGUN DAVRANACAĞIZ"

Gürsel Tekin'in konuşmasından satır başları şöyle; "Bugün partimizin kuruluş yıl dönümü. Başta Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi parti. Geleneklerine uygun davranacağız.

"6 OK NEREDEYSE BİZİM BİNAMIZ ORASI OLUR"

Türkiye'nin gerçek gündemi ile meşgul olacağız. Elbette partimin genel başkanıdır. Öfke ile kızgın olsalar da öfkemizi içimize gömdük. Bina tartışmasının parçası olmayız. 6 ok neredeyse bizim binamız orası olur.

"DÜŞMANLARI ÇATLATACAĞIZ"

Canları sağ olsun demokratik tepki, bizi pet şişe değil kurşunlar da işlemez. Yarın mahcup olabileceğiniz şeyleri söylemeyin. Çok kolay bir görev değil. Söz konusu CHP olunca gerisi teferruattır. Parti yöneticilerimiz ile kucaklaşacağız düşmanları çatlatacağız. Ben partinin tüm kademelerinde görev yaptım. CHP'nin genel başkanlarının ortak özelliği para ilişkisi sıfır. CHP dürüstlerin partisidir. Şu anda bizim resmi binamız Sarıyer. Bugünden itibaren işimiz gücümüz teşkilatlarımızla görüşerek sorunları bitirelim."

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Özgür Özel 'e göre acaba 6 ok ne demek? Acaba biliyor mu birisi laf arası röportaj yaparken lütfen sorsun.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerhan kara:

akp ye diktatör diyen bu chp değilmiydi..gerçek yüzünüz nasılda ortaya çıktı..her çiftçiye bi traktör sözü daha verin..chp işte..zihniyeti bozuk

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

erhan kara: diktatör görmemişsin veya görmezden geliyorsun. Adam iktidara mı gelmiş her çiftçiye traktör versin. Diyelim ki haklısın ham petrole yılbaşından beri zam gelmezken akaryakıt fiyatları neden artıyor? Özgür Özel traktörü verse bile mazotunu nasıl alacak çiftçi :))) iyi niyetli değilsiniz hak böyle aranmaz bu zihniyetle sürünmeye mahkum bu millet arada kurunun içinde yaş yanıyor yazık

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumlarıyunus güler:

ısrar etmesi çok şüphelendirici.. işin özüne bakmak en doğrusu. akp ye yaranıyor. geri çekilse kim ne kaybedecek? kaybeden erdoğanın kontrolündeki mahkeme olur.bu tür şeylerin devamı gelmez ters teptiği için

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan cıftcı:

Zaten bu ara karar. Geri çekilse ya da görevi kabul etmezse yeni Kayyum atanır.. Ayrıca Bu Erdoğan yararına değil. Eski CHP ile yeni CHP nin kavgası...

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıHakan:

bence gercek ataturkcu ve CHP gursel tekin ve arkadaslaridir. buna kilicdaroglu da dahil

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİdi Amin:

aynen john waynen

yanıt1
yanıt1
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
