Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından Gürpınar'da yapımı devam eden 'İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde çalışmalar hızlandı. İlçede 58 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen tesiste kaba inşaatın büyük bölümü tamamlanırken, ince işçilik ve mekanik imalatlara başlandı. İleri biyolojik arıtma teknolojilerinin kullanılacağı tesisin faaliyete geçirilmesiyle birlikte ilçedeki atık su sorunu 2023 itibariyle tarihe karışırken, birinci kademe 2035, ikinci kademe ise 2050 yılına kadar ilçenin arıtma ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

Gürpınar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde sona gelindi

VAN Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından Gürpınar'da yapımı devam eden 'İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde çalışmalar hızlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde ' Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı' çerçevesinde Van Gölü'nün korunmasına yönelik başlayan projeler devam ediyor. Bu çerçevede Van Gölü'nün gelecek nesillere daha temiz ulaştırılması için Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 6 ilçede arıtma tesisi yapımı sürüyor. VASKİ'nin 2023 Yatırım Programı bünyesinde İller Bankası'nın "Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri" desteğiyle Gürpınar ilçesindeki atık su sorununu çözmek için başlayan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İlçede 58 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen tesiste kaba inşaatın büyük bölümü tamamlanırken, ince işçilik ve mekanik imalatlara başlandı. İleri biyolojik arıtma teknolojilerinin kullanılacağı tesisin iki kademe olarak karbon, azot ve fosfor giderimine dayalı olarak; ön arıtma (fiziksel arıtma), biyolojik arıtma, çamur arıtımı ve yardımcı tesisler alt başlıklarında yer alacak.

Yaklaşık 31 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen tesisin faaliyete geçirilmesiyle birlikte ilçedeki atık su sorunu 2023 itibariyle tarihe karışırken, birinci kademe 2035, ikinci kademe ise 2050 yılına kadar ilçenin arıtma ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.