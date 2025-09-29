Haberler

Güroymak'ta Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Güroymak'ta Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güroymak Belediyesi, Şentepe Mahallesi'nde başlattığı yol yapım çalışmalarıyla ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Belediye Başkanı Eşref Mutlu, projelerin mahalle sakinlerinin talebi üzerine yürütüldüğünü ve diğer mahallelerde de benzer çalışmaların yapılacağını açıkladı.

Bitlis'in Güroymak Belediyesince ilçede başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Şentepe Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Eşref Mutlu, söz konusu mahallede başlattıkları çalışmayla ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Mutlu, "Bu proje, sadece yolları yenilemekle kalmayacak, aynı zamanda mahalle sakinlerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak. Hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızla Güroymak'ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Bu çalışmayı mahalle sakinlerinin talebi üzerine yürüttüklerini dile getiren Mutlu, "İlerleyen günlerde diğer mahallelerde de benzer projeleri hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızın desteği ve ekiplerimizin özverisiyle ilçemizi daha modern bir geleceğe taşıyacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Filit Gülelçin - Güncel
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Ülkenin başkenti 12 saatlik saldırıda harabeye döndü! Görüntüler korkunç

12 saatlik saldırı sonrası ülkenin başkenti havadan görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev tavuk markasına rekor ceza

KAP açıklaması geldi! Türkiye'nin dev tavuk markasına rekor ceza
Federal ajanlar şehir merkezinde göçmen avına çıktı

Şehir merkezine inen ajanlar plastik mermilerle göçmen avına başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.