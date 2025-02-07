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Güroymak'ta Yangın Tatbikatı Düzenlendi

Güroymak'ta Yangın Tatbikatı Düzenlendi
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Yatılı Bölge Ortaokulu'nda itfaiye ekipleri tarafından yangın tatbikatı yapıldı. Öğrencilere yangın anında nasıl davranmaları gerektiği ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Güroymak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Yatılı Bölge Ortaokulu'nda yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Okul bahçesinde yapılan tatbikatta, öğrencilere olası yangında nasıl davranmaları gerektiği ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı uygulamalı anlatıldı.

İtfaiye Müdürü Rahmi Yeşilırmak, öğrencilerin yangın konusunda bilinçlenmesi gerektiğini söyledi.

Yeşilırmak, "Öğrencilerimizin olası bir yangın durumunda paniğe kapılmadan doğru hareket etmeleri için bu tür tatbikatlar önem taşıyor. Amacımız öğrencilerimizi yangın anında en güvenli şekilde tahliye etmek ve yangın söndürme tekniklerini öğretmek." dedi.

Kaynak: AA / Filit Gülelçin - Güncel
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